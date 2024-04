Tino, il saluto dei suoi ragazzi nella chiesa dei Santi Martiri

LEGNANO (Milano)

Si terranno oggi a Legnano alle 15.30, nella Chiesa dei Santi Martiri di Legnano, i funerali di Tino Borneo, allenatore delle giovanili del Milan, che da anni si era trasferito a Legnano. Consumato da una rapida malattia a soli 51 anni, Borneo è stato salutato così dal Milan: "Tino ci ha lasciati in punta di piedi e allo stesso tempo con un rumore risuonante nelle menti di tanti rossoneri. Lui che il rossonero lo viveva come una seconda pelle".

E ancora: "Con la sua preparazione tecnica, la sua esperienza, la sua ironia, ha saputo creare una speciale empatia tra i colleghi di staff e soprattutto con i piccoli campioni, quelli che da oggi porteranno avanti la sua eredità sportiva e umana". Tra i tanti, anche Francesco Camarda, della Primavera rossonera ha ricordato il suo ex allenatore: "Uno degli uomini più buoni, sinceri e divertenti che abbia mai conosciuto. Hai sempre creduto in me e sono onorato di averti conosciuto e di essere stato allenato da te. Grazie di tutto mister!".

Tante le squadra in cui Borneo ha giocato fra serie D, C1 e C2. Tante le società che hanno voluto tributargli un ricordo: dalla Reggiana alla Vis Pesaro, dalla Lucchese alla Cremonese. Oggi ai funerali saranno presenti in tanti, protagonisti del mondo del calcio giovanile e non. Lo ricorda anche Ignazio Abate, allenatore della Primavera rossonera: "Ci stringiamo intorno alla famiglia e ci tenevamo a dedicargli questa vittoria". Tutte le squadre rossonere hanno giocato con il lutto al braccio.

Ch.S.