Campagna abbonamenti al via, svolta tecnologica per Star Mobility: la tessera ora è elettronica

Lodi – Punta su biglietto elettronico, sito e app la campagna abbonamenti di Star Mobility, la società che gestisce il trasporto pubblico locale nel Lodigiano. Le sottoscrizioni, in vista della ripresa delle scuole fissata per il 12 settembre, sono state avviate da fine agosto, con una settimana di anticipo rispetto al passato ed è stato anche aperto un ufficio temporaneo per assistere gli utenti. Altra grande novità di quest’anno è l’introduzione della bigliettazione elettronica per il servizio urbano di Lodi. Attivata a giugno nel capoluogo, la bigliettazione elettronica avrà un impatto anche sugli abbonamenti, che diventeranno digitali.

Per venire incontro ai clienti che hanno già un abbonamento urbano attivo su Lodi e Casalpusterlengo poi, Star Mobility ha deciso di sostituire la vecchia tessera con una tessera elettronica gratuita (di norma costa dieci euro) che dura cinque anni e dà diritto a caricare otto diversi prodotti: quindi oltre che per l’abbonamento su Lodi o Casalpusterlengo, può anche essere usata per acquistare un biglietto per un altro servizio di trasporto, ad esempio a Cremona, senza dover comperare una nuova tessera. Le tessere elettroniche hanno un chip al loro interno, che viene ricaricato con i nuovi abbonamenti o biglietti e che si passa sul lettore quando si sale a bordo. Gli utenti in possesso della vecchia tessera - ha fatto sapere ieri l’azienda - per sostituirla devono andare sul sito (www.starmobility.it), chiedere la sostituzione con l’apposita procedura e poi ritirare la nuova tessera.

Tre le modalità per farlo: spedizione a casa a titolo gratuito, ritiro in una delle rivendite selezionate (in totale sedici con gli indirizzi indicati sul sito) e ritiro alla cassa del parcheggio di via Polenghi a Lodi. Il sistema della bigliettazione elettronica al momento funziona solo per il servizio urbano di Lodi e Casalpusterlengo, ma prossimamente verrà estesa a tutta l’area servita da Star Mobility. Sempre in tema di novità il sito Internet è stato aggiornato con una serie di manuali pratici che rispondono a tutti i dubbi. Grazie alla app peraltro è possibile inoltre scaricare i nuovi abbonamenti, solo per coloro che sono in possesso di una tessera identificativa in corso di validità, senza nemmeno bisogno di ritirare una tessera fisica. Quanto ai prezzi degli abbonamenti non sono stati aumentati. Sul sito dell’azienda, oltre alle tariffe, si possono anche calcolare in automatico i costi, inserendo solo luogo di partenza e di arrivo. Per agevolare i cittadini che non amano la tecnologia, è stata anche allestita dal 28 agosto fino a inizio ottobre una biglietteria temporanea nella sede di via Cavallotti.