Tentata rapina a negoziante, denunciato

"Guarda che ti stanno rubando la merce". Così ai primi di marzo un commerciante si è accorto che c’era una persona che stava prelevando dalla sua auto scatole con prodotti per la sua bottega. Il pronto intervento del proprietario ha fatto sì che il ladro venisse trovato con le mani nel sacco, tuttavia il ladruncolo dapprima ha spinto a terra il negoziante e poi è fuggito con la propria vettura. Numerosi testimoni hanno assistito alla scena, alcuni dei quali hanno preso nota della targa dell’auto del fuggitivo e l’hanno riferita ai carabinieri. Le indagini dei militari in breve hanno portato a scoprire che il proprietario della vettura era un quarantaduenne cremasco. Hanno allestito un book con la fotografia del responsabile insieme ad altre e lo hanno sottoposto al derubato che ha riconosciuto, senza ombra di dubbio, la persona che stava prelevando le scatole dalla sua auto. Così il quarantaduenne è stato denunciato per rapina impropria.

P.G.R.