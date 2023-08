Tentano sorpasso all’incrocio In moto contro il semaforo

Tentano il sorpasso all’incrocio tra la provinciale e via Grassi ad Ospedaletto Lodigiano e si schiantano contro il palo del semaforo: grave incidente, ieri alle 17.30, con coinvolti 2 ragazzi di Secugnago, un 19enne ed una 16enne che era con lui, i quali, in sella ad un Kymco Downtown, si sono scontrati dapprima contro la parte laterale di una Wolkswagen T-roc che stava svoltando verso il centro del paese e poi sono finiti contro la base dell’impianto semaforico che, dal tremendo colpo ricevuto, si è distrutto con le lampade crollate a terra. I ragazzi stavano arrivando da Senna Lodigiana e forse non hanno notato che la macchina stava girando: la dinamica è al vaglio dei carabinieri dell’aliquota radiomobile di Codogno, giunti per effettuare i rilievi. I sanitari arrivati con automedica e ambulanze hanno accertato che le condizioni della 16enne erano più gravi ed hanno allertato l’elisoccorso da Milano: è stata elitrasportata al San Matteo di Pavia mentre sembravano meno gravi le ferite del 19enne. Quasi illesi i passeggeri della T-Roc, una 37enne al volante con il padre 71enne che stavano tornando a casa ad Ospedaletto. M.B.