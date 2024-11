Guardamiglio, grazie ai benefattori il taxi sociale Auser è diventato realtà

Guardamiglio (Lodi) – È stato inaugurato ieri il taxi sociale di Auser Guardamiglio. L’acquisto di una nuova Dacia Sandero Steway, da 19.100 euro, da mettere a disposizione della comunità, è andato in porto e al taglio del nastro, vicino a Maria Esposito presidente provinciale Auser, al presidente locale Marco Ghezzi, a Giuseppe Mori vice presidente della Fondazione comunitaria di Lodi, il sindaco Giancarlo Rossetti si è complimentato per l’obiettivo raggiunto. “È importante ricordarsi come oltre al contributo di Fondazione Comunitaria (9.550 euro), il resto del progetto sia stato finanziato grazie alla generosità di tanti piccoli cittadini e imprese e al grande impegno di tutti gli associati Auser – ha precisato –. Una bellissima manifestazione di impegno civico e sociale”.

Il taxi sociale è un servizio che vuole promuovere l’autonomia della persona a rischio di emarginazione e supportarla nelle funzioni che non è sempre in grado di svolgere in autonomia o col supporto della rete familiare. Era già parzialmente svolto da Auser in convenzione col Comune, con un’auto dell’ente pubblico. L’acquisto di un’auto di proprietà, ora, consentirà di ampliarlo e si spera di trovare ulteriori volontari e attivare collaborazioni coi Comuni vicini.

“La nostra associazione – chiarisce il presidente dell’Auser locale Ghezzi – è in crescita. Abbiamo 130 soci (dieci in più rispetto al 2023) e la nuova sede associativa, inaugurata nel 2023, che si chiama Punto incontro, è diventata un luogo di socializzazione per giocare, parlare, leggere il giornale. Si fanno anche gare di briscola, tombole, laboratori manuali, come maglia, uncinetto, corsi di inglese, alfabetizzazione digitale e supporto per l’utilizzo di smartphone, attivare fascicolo elettronico, scaricare applicazioni etc. L’ultima novità è stata un corso di cucito, con 10 partecipanti”.

In paese Auser ha proposto Carnevale, Halloween, la prima esposizione di modellismo agricolo. “I volontari attivi sono circa 15, di cui 6 si alternano nel servizio di accompagnamento di anziani e disabili – aggiunge –. Ma abbiamo bisogno di nuove forze e ci lavoreremo. Ringrazio la trentina di donatori, tra privati e aziende, che hanno sostenuto il progetto taxi sociale (presto saranno fornite indicazioni per usufruirne) così come la sede”.