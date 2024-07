Tavazzano, si cambia. La centrale termoelettrica cresce di una nuova unità

EP Produzione approva il bilancio di sostenibilità. Ed entro il 2024 entrerà in esercizio la nuova unità della centrale di Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo. "Il 67% della spesa della centrale di Tavazzano e Montanaso è stata destinata a fornitori locali – spiega Luca Alippi, amministratore delegato di EP Produzione – Un risultato positivo, strettamente correlato al progetto di efficientamento della centrale, che coinvolge le imprese locali generando impatti diretti e indiretti sull’occupazione e sul benessere sociale delle comunità".

Oltre il 30 per cento degli investimenti realizzati da EP Produzione nel 2023, pari a 107 milioni, sono invece stati destinati alla realizzazione della nuova unità produttiva a ciclo combinato della centrale di Tavazzano e Montanaso.

"La nuova unità, che entrerà in esercizio a fine 2024, avrà una potenza elettrica netta di circa 800 MWe, con un rendimento superiore al 62%. Questa nuova tecnologia renderà l’impianto più performante, efficiente, flessibile e con minori emissioni in atmosfera rispetto all’attuale", dettagliano gli esperti. Il settimo bilancio di sostenibilità di EP Produzione conferma quindi "l’impegno del quinto produttore di energia nella decarbonizzazione e nella sicurezza energetica del Paese".

Intanto sempre a Tavazzano con Villavesco e Montanaso Lombardo è stata completata la prima fase del progetto “Integral Safety Journey“, che ha previsto l’indagine sui rischi salute e sicurezza correlati. "Il 2023 ha mostrato ancora una volta la crescente centralità dell’energia nel panorama globale e la transizione energetica ha assunto un ruolo sempre più primario nelle agende internazionali – prosegue Alippi – Siamo convinti che una transizione realistica richieda un giusto equilibrio tra sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e accessibilità economica. Per realizzarla, in particolare in Italia, il mix energetico del futuro dovrà inevitabilmente combinare il gas con le fonti rinnovabili e integrare sistemi di accumulo". Nel 2023 EP ha confermato un servizio essenziale con una produzione energetica pari a 11,6 TWh e sono proseguiti i lavori per la realizzazione di due nuove unità a ciclo combinato presso la centrale di Tavazzano e nell’area di Borgo San Giovanni, nell’impianto di Ostiglia, nel Mantovano.