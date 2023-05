Tavazzano, la laurea si prende grazie al sindaco: corsi online ed esami in municipio

Tavazzano (Lodi) - Il presidente del Gruppo Airam, Bruno Calabrò, la rete di imprese che si occupa di formazione professionale dedicata ai giovani e alle aziende, ha lanciato lo Sportello telematico di Tavazzano. La prima sede di questa realtà è aperta a Lodi, da luglio 2022, in via XX settembre e adesso, in collaborazione con il Comune di Tavazzano e in particolare il sindaco Francesco Morosini e la vice Anna Maria Pizzini, apre anche il polo telematico universitario, nella sala conferenze del municipio tavazzanese.

“Avremo una attività il lunedì al mattino e il venerdì pomeriggio, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Saranno front office di natura universitaria, oppure lezioni per ottenere certificazioni linguistiche, competenze informatiche e aumentare il proprio bagaglio di conoscenze professionali" chiarisce. Il polo nasce in sinergia con il Comune, che ha messo a disposizione i locali gratuitamente: "Noi, durante l’anno, formeremo gratuitamente il personale dell’ente, su alcune tematiche che ci saranno indicate, per 25 ore annue, di cui 20 on line e 5 in presenza - prosegue Calabrò -. È stata siglata una convenzione biennale. Per noi questa è la prima convenzione nel Lodigiano, ma in Italia, ne abbiamo diverse altre all’attivo sempre con enti pubblici e Camere di Commercio".

La struttura è totalmente online, a partire dall’iscrizione, fino al corso e agli esami finali. "Sono lauree a tutti gli effetti, equiparate a quelle statali - chiarisce - Abbiamo 62 corsi di laurea, 69 master e 34 corsi di alta formazione perfezionamento. Come Ingegneria, Lettere, Psicologia. Salvo quelle in campo Medico-Sanitario che, telematicamente, non è possibile conseguire". L’amministrazione comunale tavazzanese, soddisfatta per questa nuova collaborazione, ha lavorato al progetto per garantire maggiori opportunità formative ai propri cittadini e non solo.

“Abbiamo docenti delle università che mettono lezioni e materiale didattico online. Sono lezioni in modalità asincrona, fruibili h24 dallo studente - conclude - Dopo Tavazzano vorremmo attivarci anche a Lodi a Melegnano. E in questo gli amministratori locali si sono dimostrati attenti e lungimiranti. Garantiremo inoltre agevolazioni economiche per chi si iscrive. Il gruppo ha intenzione di organizzare anche iniziative sul territorio, di valenza sociale, rivolte ai più piccoli, come corsi di inglese e lezioni gratuite per imparare l’uso del computer".