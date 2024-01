Tasse locali aumentate. Bordate dall’opposizione

Tasse aumentate, volantino di protesta della minoranza a Turano. In questi giorni, il gruppo di opposizione “Uniti per Turano e Melegnanello“ ha diffuso una nota tra gli abitanti del paese per denunciare "aumenti per noi inspiegabili vista la situazione positiva del nostro bilancio, garantita dall’avanzo di amministrazione frutto della buona gestione dell’esecutivo precedente", ha ribadito la consigliere comunale Chiara Uggeri. Nel volantino vengono chiamati in causa il sindaco Susanna Casali e la sua giunta per aver deciso l’aumento, durante il Consiglio di fine anno scorso, "dell’addizionale Irpef di oltre il 40% e dell’Imu di oltre il 6%". L’accusa viene circostanziata ribadendo che "nel bilancio comunale l’entrata dell’addizionale passa da 40.602 euro del 2023 a 57 mila nel 2024 mentre il gettito dell’Imu aumenta da 358 mila del 2023 a 380 mila nel 2024. Per i redditi compresi nella fascia tra 15 mila euro a 28 mila, a Turano l’Irpef aumenta da 0,2 a 0,5. Nonostante i proclami di vicinanza a famiglie e anziani, perchè poi l’attuale maggioranza aumenta le tasse comunali?". M.B.