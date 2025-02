Tangenziale avanti adagio. Inaugurazione a dicembre

La tangenziale esterna ad ovest della via Emilia in territorio di Casalpusterlengo avanza. E ormai il cantiere, a breve, toccherà quota 70 per cento di lavori effettuati. Continua però a spostarsi a livello temporale il termine dei lavori: l’ultimazione era stata fissata in un primo momento, secondo quanto riportato da Anas, per il 18 ottobre prossimo mentre l’ultimo aggiornamento ora parla di dicembre prossimo. È verosimile che la percorribilità e la piena operatività della bretella possa slittare all’inizio del 2026 ma se fosse così poco importa: ormai il traguardo è all’orizzonte e sta diventando realtà. Anche il sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio (nella foto) è a stretto contatto con Anas e, circa quindici giorni fa, ha effettuato un sopralluogo per capire lo stato di avanzamento dei lavori.

"Siamo alla fase finale – spiega Delmiglio –. Perché con gli interventi che mancano in poco tempo si raggiungeranno percentuali dell’80 per cento rispetto a totale dei lavori. Sono quindi mesi decisivi". Ad oggi comunque le opere da ultimare sono il viadotto sulla ferrovia Pavia-Codogno ( il lotto attualmente è a metà), il cavalcavia sulla variante presso l’ospedale per poter ridare continuità alla provinciale 142, il cavalcavia ciclopedonale sul colatore Brembiolo in zona sud e il sovrappasso sempre ciclopedonale sulla variante presso il nosocomio casalino. Inoltre sono da completare i due sottopassi, uno alla variante a Zorlesco e l’altro in zona sud alla fine del tracciato. Oltre a queste opere fondamentali, per terminare la tangenziale di circa sette chilometri sono ancora da ultimare le opere complementari. L’opera finanziata, con un importo totale di 134 milioni di euro, era attesa da decenni.

M.B.