Taglio del nastro per l’acquedotto potenziato

È stata inaugurata, ieri mattina, la nuova centrale dell’acqua di San Martino in Strada che garantirà qualità, sostenibilità e autonomia idrica. È un’infrastruttura strategica che serve oltre 18.500 cittadini in sette comuni del Centro Lodigiano. Un investimento da 2,6 milioni di euro, coperto in parte da Società acqua lodigiana e cofinanziato da contributi regionali e statali, che ha permesso la realizzazione di un impianto all’avanguardia, in località Cascina Campagnina, già operativo.

Il nuovo edificio sostituisce i vecchi sistemi con tecnologie moderne, tra cui filtrazione biologica in pressione, torri di strippaggio, vasche interrate e filtri a carboni attivi granulari. La portata dell’impianto sale da 120 a 150 litri al secondo, con un miglioramento concreto soprattutto nei periodi di maggiore richiesta, come l’estate.

All’inaugurazione sono intervenuti i vertici di Sal, numerosi sindaci, consiglieri regionali e rappresentanti delle istituzioni. "Oggi celebriamo la visione – ha dichiarato la vicepresidente Emilia Crosignani – di un modello di gestione pubblica che investe per garantire un servizio efficiente e di qualità. In due anni abbiamo destinato quasi 40 milioni di euro al territorio". "Il nostro impegno è duraturo – ha aggiunto il consigliere delegato Antonio Redondi – a disposizione un impianto moderno, capace di rispondere alle sfide attuali e future per garantire acqua sicura a tutti".

Il direttore generale Davide De Battisti ha intanto sottolineato l’importanza della sostenibilità e il sindaco Andrea Torza ha ringraziato Sal per l’impegno concreto. L’importanza del traguardo è stata sottolineata anche dal presidente della Provincia Fabrizio Santantonio e dalle consigliere regionali Patrizia Baffi e Roberta Vallacchi.

