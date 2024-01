Taglio a un dito non tamponato correttamente. Un quarantaduenne finisce al Pronto soccorso

Si procura un taglio a un dito con un bicchiere, ma invece di farsi soccorrere durante la cena, guida fino a casa e rischia di rimanere dissanguato. Brutta avventura, per fortuna finita al meglio, per un 42enne che ha avuto un infortunio domestico. È stato soccorso dal 118 a Cornegliano Laudense, in vicolo Gramsci, alle 3 di ieri mattina. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il malcapitato si trovava, con la compagna, a una cena milanese tra amici. Si sarebbe poi tagliato il dito, procurandosi una ferita di circa 3 centimetri, con un bicchiere. Ma invece di farsi visitare a Milano, l’uomo avrebbe deciso di tornare a casa. Purtroppo però non avrebbe tamponato bene la ferita, perdendo pericolosamente molto sangue. Gli si era anche abbassata molto la pressione. È però rimasto per fortuna sveglio. Poi all’ospedale Maggiore di Lodi è stato curato e salvato.