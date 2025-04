Tablet contro l’isolamento sociale

In tempi moderni, grazie al progetto Silver, per gli ultra 65enni lodigiani inizia la “socializzazione digitale“: ottanta di loro, grazie a Silver e Auser Lodigiano, riceveranno un tablet. "L’iniziativa vuole permettere agli anziani fragili di potenziare i contatti con il mondo esterno e creare reti di assistenza – spiegano i promotori –. Per combattere la solitudine a volte basterebbe una telefonata o meglio una videochiamata. Solo che spesso le persone anziane non hanno una dotazione tecnologica. Ora rimedieremo, costruendo una rete di prossimità!". Ogni partecipante riceverà un tablet con alcune applicazioni installate, come una videochat e programmi per seguire da remoto le iniziative, in primis le conferenze Unitre promosse dal progetto Silver. Partono i Comuni di Lodi, Codogno, San Martino in Strada, Casalpusterlengo, Guardamiglio. Tra un anno si deciderà a chi lasciare i tablet, in base all’interesse dimostrato. P.A.