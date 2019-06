Lodi, 5 giugno 2019 - Medaglia d’oro al merito civile al carabiniere che coordinò l’intervento delle forze dell’ordine per salvare cinquantuno studenti e tre accompagnatori in ostaggio su un autobus. Li aveva sequestrati l’autista, intenzionato a commettere una strage, ma come ricordato oggi, alla Festa dei carabinieri di Lodi, dal comandante provinciale tenente colonnello Vittorio Carrara, “l’operatore ebbe la lucidità di rimanere calmo e svolgere con professionalità il proprio compito”.

L’orgoglio a Lodi è quindi tutto per l’appuntato scelto Maurizio Atzori, in forza alla centrale operativa del comando provinciale, che questa sera a Roma riceverà una Medaglia d’Oro al Merito Civile. Riconoscimento arrivato per i fatti avvenuto nel marzo 2019 a San Donato Milanese, con la seguente motivazione:“Con ferma determinazione ed elevata prontezza, coordinava l’intervento a soccorso di cinquantuno studenti e tre accompagnatori, tenuti in ostaggio a bordo di un autobus dal conducente, intenzionato a commettere una strage. Raccolte le informazioni dalle concitate chiamate di soccorso, forniva immediate e puntuali indicazioni al dispositivo sul territorio, consentendo il rapido afflusso delle pattuglie, che riuscivano a intercettare e bloccare il mezzo dopo un prolungato inseguimento. L’operazione si concludeva con la liberazione di tutti gli ostaggi e l’arresto del malvivente. Straordinario esempio di altissimo senso del dovere e di elette virtù civiche.”.