Suor Afra cittadina onoraria di Gombito: la storia di una grande donna

Suor Afra, al secolo Angela Sala (nella foto), è cittadina onoraria di Gombito. Il consiglio comunale ha votato ieri la delibera per attribuire alla religiosa il riconoscimento che le verrà consegnato il 22 ottobre presso la casa madre di Rivolta D’Adda dove la novantaduenne risiede. Nata ad Agnadello l’11 maggio del 1932, all’età di 21 anni ha scelto di vivere in convento presso le Suore Adoratrici di Rivolta d’Adda. Si è diplomata alle magistrali Regina Elena di Milano e nel ‘61 cominciato a lavorare come insegnante alla materna di Gombito, dove è rimasta fino al ‘70, anno del trasferimento presso la scuola materna di Casalbuttano. Commenta così il consigliere di maggioranza Angelo Lena: "Ancor oggi, nonostante siano trascorsi ormai più 50 anni, il nome di Suor Afra è nei ricordi di molti, per quanto bene abbia fatto. Per questo ho proposto di conferirle la cittadinanza onoraria". Pgr