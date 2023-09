"Sulla periziapresentato un esposto"

In riferimento all’articolo pubblicato il 10 settembre 2023 dal titolo “Elisa Conzadori, travolta al passaggio a livello. La testimonianza che può riaprire i giochi“ l’avvocato Fabio Sbravati precisa di avere dichiarato "che il fidanzato e la sorella della vittima hanno presentato un esposto al fine di far valutare alla Procura eventuali profili di illegittimità della perizia depositata dll’ingegner Romaniello - fatto ormai noto in quanto già oggetto di pubblicazione - nulla dicendo, non essendone a conoscenza, in ordine alla eventuale pendenza di un procedimento".