Studenti in piazza, restano le polemiche

Ha lasciato sul campo una serie di polemiche la manifestazione organizzata mercoledì da studenti di quattro scuole superiori del Lodigiano (Volta, Itis, Tosi e Piazza) e promossa dall’associazione Uds (Unione degli studenti). Durante la manifestazione la Provincia era stata accusata di utilizzare poco e male i fondi per le scuole, con particolare riferimento all’edilizia scolastica. Una delegazione era anche salita a Palazzo San Cristoforo dialogando con il presidente, Fabrizio Santantonio. "Lasciando da parte i toni spiacevoli e fuori luogo di alcuni slogan ed interventi sentiti in strada, gli interlocutori accolti in Provincia hanno portato una rappresentanza molto parziale dell’universo studentesco lodigiano (il cui organismo ufficialmente riconosciuto nell’ordinamento scolastico è la Consulta Provinciale, che è il punto di riferimento per le relazioni con le istituzioni e che peraltro aveva preso le distanze dalla manifestazione) – ha rimarcato ieri l’amministrazione provinciale – ed hanno mostrato una conoscenza molto limitata dell’edilizia scolastica superiore nel nostro territorio. Le richieste avanzate riguardano infatti poche situazioni puntuali (alcune anche di marginale sostanza), che possono essere affrontate nella relazione costante tra Provincia e dirigenze scolastiche. Nel frattempo, la Provincia è impegnata nel dare attuazione ad un programma di 15 interventi di riqualificazione per un investimento di oltre 56 milioni di euro con fondi Pnrr".

Lu.Pa.