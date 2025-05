Festa della Repubblica ricca di eventi. Due giugno, la musica è protagonista

Il capoluogo si prepara alle celebrazioni della Festa della Repubblica, che il prossimo 2 giugno coinvolgeranno la cittadinanza in una giornata piena di iniziative, promosse dagli enti e dalle istituzioni locali, tra cui il Comune di Lodi, la Prefettura e l’Ufficio Scolastico Territoriale. Il via alle 9 con l’introduzione musicale della Banda Provinciale diretta dal maestro Franco Bassanini. Un momento di celebrazione che anticiperà l’alzabandiera, gli interventi delle autorità e l’inno nazionale, interpretato per l’occasione dalla cantante e docente Tania Tuccinardi.

Il prefetto Enrico Roccatagliata, poi, premierà sette cittadini del territorio, insigniti delle onorificenze di Commendatori e Cavalieri della Repubblica Italiana, in quanto rappresentanti della "massima espressione della cittadinanza repubblicana, dei suoi valori e dei suoi doveri". Saranno il docente di musica professor Francesco Bassanini, l’avvocato Luca Marcarini, il monsignor Giuseppe Cremascoli, l’appuntato scelto dell’arma dei Carabinieri Davide Delaide, il luogotenente Antonio Domenico Giaconella, l’insegnante di scuola primaria ed ex sindaco di Cervignano d’Adda Maria Pia Mazzucco e il giornalista pubblicista Angelo Stroppa.

La cerimonia si sposterà poi in Piazza Broletti alle 10.40, quando prenderà il via un momento musicale a cura degli studenti dell’Orchestra Ensembles “Don Milani“ dell’Istituto Comprensivo Lodi Terzo. Rappresentanti di vigili del fuoco, esercito Italiano e polizia attraverso stand metteranno in mostra il loro operato e le loro attività, ma anche i veicoli e gli automezzi in dotazione. L’evento concluderà la prima parte con la cerimonia dell’ammainabandiera alle 18.

Seguiranno altri eventi dall’impronta culturale. Gli studenti dell’Accademia Gaffurio si esibiranno con un ospite d’eccezione, il mezzosoprano Patrizia Patelmo, una delle voci italiane più apprezzate a livello internazionale. Anche il professore e comico Filippo Caccamo parteciperà all’evento, dopo di lui esibizioni musicali del Coro dell’Asst di Lodi e degli studenti dell’Accademia Gerundia.

La celebrazione della Festa della Repubblica però proseguirà anche il 4 giugno. Dalle 18.30, nell’Auditorium Tiziano Zalli, si terrà infatti una “Chiacchierata assai briosa sui simboli che hanno fatto l’Italia“ dal titolo “Le Note e i Colori“, in cui Michele D’Andrea, storico, araldista e studioso di onorificenze, si cimenterà in una conferenza ricca di sorprese, tra musica e spettacolo.