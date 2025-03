Strage di pneumatici a Maiocca. Tutti hanno viti conficcate

È mistero fitto, almeno fino a ieri, alla frazione codognese di Maiocca dove, negli ultimi giorni, si è verificato una vera e propria “strage“ di pneumatici di auto, tutte di proprietà di residenti della piccola località. Almeno sette persone hanno dovuto ricorrere al gommista perché sono rimasti appiedati: una coppia ha avuto il record negativo di due vetture con pneumatici bucati in pochi giorni mentre altre tre persone si sono ritrovate le vetture non più utilizzabili dopo che l’avevano parcheggiate in piazza San Bernardino. Uno di loro invece abita in una cascina, l’altro si è accorto di non poter più spostare la macchina quando era già parcheggiata nel garage mentre un altro ancora si trovava in località Ca’ Tanzino. Si tratta gli episodi di vandalismo portati a termine da ignoti oppure la colpa è attribuibile alla dispersione fortuita di viti lunghe circa quattro centimetri, elemento comune a tutti coloro che hanno subito il danno? Ieri alcuni residenti hanno denunciato il fatto sia alla polizia locale, che ha promesso accertamenti, sia ai carabinieri. Ora occorrerà capire se il fenomeno si interromperà. M.B.