Stoccaggio di gas infiammabili sull’area ex Sori

GUARDAMIGLIO (Lodi) Disco verde all’avvio del procedimento in variante al piano di governo del territorio per consentire l’insediamento dell’attività all’interno dell’area dismessa Sori di Guardamiglio, l’ex sito chimico ormai raso al suolo a ridosso dell’A1, secondo un progetto presentato dalla società Nippon Gases Operations srl: è stata la Giunta del sindaco Giancarlo Rossetti a deliberare, nei giorni scorsi, il via dell’iter che prevede però dei passaggi molto stringenti tra cui la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale e strategica (Vas) del piano di insediamento che prevede, all’interno dell’area, un sito di stoccaggio di gas infiammabili oltre ad una zona di imbombolamento di ossigeno medicale e industriale, azoto, CO2 e argon utilizzati nell’industria alimentare. La fabbrica che verrà rientra tra gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e definita insalubre di prima classe. L’istanza presentata dalla società era arrivata allo sportello unico delle attività produttive di Codogno il 12 febbraio scorso ed ora, appunto, è necessario predisporre la documentazione per la Vas e tutta un’altra serie di passaggi come per esempio le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di convocazione della conferenza di verifica (dove verrà illustrato il rapporto preliminare) e l’individuazione dei settori del pubblico interessati all’iter decisionale come per esempio le associazioni ambientaliste, professionali, comitati civici ed associazioni e tutti i portatori di interesse.

M.B.