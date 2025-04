Stazione di servizio e abitazioni nel mirino dei ladri

Hanno forzato la cassa della colonnina self-service e hanno portato via circa un migliaio di euro in contanti. Il furto è stato messo a segno ai danni del distributore indipendente di carburanti in località Cà de’ Vecchi di Torre d’Isola, lungo la Provinciale 526 “vecchia Bereguardina”. Gli ignoti ladri sono entrati in azione nella notte tra martedì e mercoledì, non con un mezzo ariete per abbattere la colonnina o con un ancor più pericoloso esplosivo per far saltare la cassa, ma hanno scassinato lo sportellino con serratura, che viene utilizzato per prelevare i contanti, proprio per portare via tutti i soldi contenuti. Quando il furto è stato scoperto e denunciato, sul posto sono intervenuti per il sopralluogo i carabinieri della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai responsabili. Un duplice furto è stato invece messo a segno a Stradella, in via Partigiani Cecoslovacchi: i ladri sono entrati in due vicine case indipendenti, tra le 8 e le 12 di mercoledì, approfittando dell’assenza dei proprietari. In entrambe le abitazioni si sono introdotti forzando le porte dell’ingresso principale, hanno messo tutte le stanze a soqquadro senza trovare gioielli d’oro, ma rubando piccole somme di contanti, tra i 200 e i 300 euro circa in ognuna delle due case. I furti sono stati poi denunciati ai carabinieri.

Stefano Zanette