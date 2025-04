Spunta una siringa vicino alla stazione. Zona buia e degradata

Brutta sorpresa, tra la serata di martedì e la mattinata di ieri, per i pendolari che di solito usano il piccolo passaggio pedonale che circonda il palazzo sorto sulle ceneri dell’ex Consorzio Agrario e che collega il parcheggio di piazzale Polenghi Lombardo con piazza Cadorna di fronte alla stazione ferroviaria di Codogno. In mezzo ai piedi, infatti, si sono trovati una siringa usata, a pochi centimetri dal muro dello stabile. Ritrovamento decisamente inquietante e che aggiunge un elemento in più di degrado alla zona. Infatti, basta percorrere i pochi metri del budello per accorgersi che l’area è piena di rifiuti, scritte sui muri oltre al fatto che, quando cala il sole, è completamente al buio, illuminata solo dalle luci di alcune attività, e dunque decisamente insicura per chi vi transita.