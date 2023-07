Sportello d’ascolto e corso di sartoria a Pavia per i giovani: progetto "Tipi da volontariato"

Uno sportello d’ascolto per giovani e famiglie, laboratori di cittadinanza attiva nelle scuole medie superiori e l’avvio di un’impresa sociale con venti ragazzi a seguire un corso di sartoria sociale. È diviso in tre fasi il progetto “Tipi da volontariato. Scegli di fare e mettiti in gioco! Il Volontariato Vale“ promosso da Fondazione Le Vele con l’associazione Agape, Fondazione Laboratorio di Nazareth e Piccolo Chiostro San Mauro per far rinascere tra i giovani dai 15 ai 35 anni la passione per il volontariato. Costato 106mila euro (85mila dalla Regione) partirà in settembre e proseguirà sino a giugno 2025 con due Festival al termine di ogni stagione per tracciare il bilancio.

"Siamo un ente del Terzo settore – ricorda GiovanBattista Bernardo, presidente di Fondazione Le Vele – Per noi partecipare a questo progetto assume un significato speciale con il sostegno di Regione, Diocesi e Ufficio scolastico provinciale". "È il primo progetto del Terzo settore sostenuto dalla Regione, che finanzia con 10 milioni le iniziative lombarde – sottolinea l’assessore regionale alla Famiglia Elena Lucchini – L’importante è che coinvolga più realtà possibili, come a Pavia".

M.M.