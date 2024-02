Sponde da rinforzare per il colatore Brembio. Decolla un intervento da oltre 120mila euro

Al capezzale di un tratto del colatore Brembiolo: progetto pronto per la porzione del corso d’acqua nei pressi di località Molino Monticchie, in territorio di Somaglia, per poter effettuare le opere di ripristino spondale e risolvere i problemi legati alle criticità di natura idrogeologica. Tutta la documentazione è stata “licenziata“ recentemente dalla Giunta del Comune di Fombio che agirà da stazione appaltante, come deciso dalla Direzione territorio di regione Lombardia, nel contesto di comune aderente al parco di interesse sovracomunale del Brembiolo (gli altri comuni partecipanti sono Somaglia, Brembio, Ossago, Casale). Le varie sedute delle conferenze di servizio sono servite per avere i vari riscontri e le eventuali osservazioni degli enti interessati. L’importo dei lavori si aggira attorno ai 126mila euro.