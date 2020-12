di Mario Borra

Realizzare veri e proprio anfiteatri nel verde, come nuovi spazi pubblici. È uno dei passaggi più importanti del progetto a cui l’Amministrazione comunale ha acceso il disco verde e per il quale ha chiesto un finanziamento alla Fondazione Cariplo tramite bando. L’Esecutivo ha promesso di mettere a bilancio 100mila euro su un totale che ammonta a 350mila: la Fondazione finanzierà al 71 per cento l’intera operazione.

Il progetto sarà in collaborazione con la Casa delle associazioni Alcubo e sarà chiamato “Casalpusterlengo Anfiteatro della Cultura“. Le azioni poggiano su alcuni punti: la trasformazione digitale attraverso la creazione di una piattaforma culturale, la nascita di un contest per far emergere i giovani talenti in diverse arti, soprattutto musicali, la creazione di nuove aree in stile Speakers’ Corner dove chiunque possa generare cultura e spettacolo e trasmetterlo nel canale digitale e infine la realizzazione dei veri e propri anfiteatri verdi, interagendo con il mondo scolastico. Un anfiteatro esiste già ed è accanto alla scuola media Griffini e dunque occorrerà solo attrezzarlo, mentre gli altri due potrebbero essere costruiti all’interno del parco Molazze e nel parco di Villa Biancardi a Zorlesco.