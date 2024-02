Sottopasso di via Borsa. Summit Comune-Regione

Comune di Codogno e Regione a confronto sul progetto del nuovo sottopasso pedonale di via Borsa, opera strategica per la città e per il rione Villaggio San Biagio, tenuto conto che sostituirebbe il vecchio budello sotto i binari della ferrovia, sorto agli inizi degli anni Sessanta e ormai non più funzionale.

Alcuni giorni fa, amministratori e tecnici codognesi si sono recati a colloquio dalla Direzione generale dei trasporti della Regione: top secret il contenuto del summit, ma è facile immaginare che l’argomento sviscerato sia stato quello relativo all’approfondimento dello studio di fattibilità già messo nero su bianco alcuni anni fa da RfI. I rappresentanti comunali avrebbero evidenziato lo stato attuale dell’iter con la pressante esigenza di trovare i finanziamenti per far sì che la procedura possa proseguire.

Secondo una prima stima, per realizzare il nuovo manufatto occorrerebbero tra i 3 e 4 milioni. Cifra che, ovviamente, le casse municipali non possono sostenere da sole e da qui, ormai da tempo, è partita la caccia alle risorse. La Giunta del sindaco Francesco Passerini (nella foto) gioca due partite in contemporanea: una sul tavolo regionale per arrivare ai fondi europei, mentre dall’altra parte strizza pure l’occhio al raddoppio della linea ferroviaria Codogno-Cremona-Piadena all’interno della quale il nuovo sottopasso potrebbe essere inserito come opera strategica.

