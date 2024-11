Sottopasso destinato a chiudere. Due alternative allo studio per i pedoni

Il cantiere del sottopasso di via Borsa, ad opera di Rfi, è ancora “fantasma“, ma il Comune gioca di anticipo e cerca di chiudere in fretta un piano di interventi per pianificare la viabilità alternativa quando l’intervento inizierà e conseguentemente il tunnel sotto i binari riservato ai pedoni dovrà rimanere chiuso per un certo periodo di tempo. Ieri mattina tecnici del Municipio e la Polizia Locale hanno effettuato un sopralluogo in viale Duca d’Aosta, percorso scelto per garantire il transito verso il rione Villaggio San Biagio. Al momento, non vi è ancora una scelta univoca anche perchè la soluzione progettuale si dovrà adeguare alle tempistiche sul cantiere che verranno dettate da Rfi. Sul piatto però ci sono due ipotesi: sistemare ed “allargare“ temporaneamente il piccolo marciapiede a sinistra guardando verso Somaglia e nel contempo accorciare la carreggiata riservata alle auto oppure trasformare, sempre per il periodo della durata dell’intervento, il tracciato di viale Duca d’Aosta in senso unico, lasciando quindi una corsia riservata ai pedoni e ciclisti. Ipotesi ovviamente ancora tutte da valutare in maniera precisa anche perchè, appunto, si attende la prossima mossa di Rfi che sta chiudendo il contratto con la ditta che dovrà effettuare i lavori di riqualificazione straordinaria da 300 mila euro all’interno del budello.

Per la verità, l’attesa si sta prolungando da troppo tempo tenuto conto che la “promessa“ era stata quella di cominciare ad operare a inizio settembre scorso. Intanto, ieri era il giorno della messa in sicurezza dell’uscita del nuovo tunnel a completamento dello sfondamento del quinto binario: dopo aver rifatto l’illuminazione su viale Trivulzio, è stato messo a punto il percorso pedonale segnato a terra. Sono stati anche posati cartelli di divieto di sosta per evitare posteggi selvaggi sulla circolazione sempre lungo viale Trivulzio. Infine sabato prossimo la circolazione stradale sarà in parte rivoluzionata lungo la provinciale 234 nella zona tra l’innesto della frazione Maiocca e la direzione per Casalpusterlengo: saranno programmate deviazioni e chiusure per poter riasfaltare un tratto di strada completamente ammalorato nel punto in cui si innesta la variante. Mario Borra