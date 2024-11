Sosta selvaggia davanti alle scuole. Arriva in via Vittorio Emanuele il presidio intermittente dei vigili

Marciapiedi poco sicuri e caos fuori dalle scuole nelle ore di punta, all’entrata e all’uscita. Il Comune ha previsto, anche se non in maniera continuativa, un presidio della Polizia locale in via Vittorio Emanuele dove insistono la materna Rapelli e la parte retrostante dell’elementare Anna Vertua Gentile, in una zona lasciata finora senza alcun controllo. Il problema però riguarda diverse aree della città: la mappa dei disagi comprende soprattutto le aree centrali, da viale Pietrasanta e Cattaneo dove la sosta selvaggia è all’ordine del giorno.

Ma al suono della campanella il caos attanaglia pure il tratto di via Vittorio Emanuele all’altezza dell’incrocio con via Carducci dove, per esempio, spesso il pullman del trasporto scolastico non riesce a passare a causa delle macchine dei genitori in sosta ai bordi della carreggiata. Problemi anche in viale dei Mille al Villaggio San Biagio e pure in viale Belloni, quando i genitori al pomeriggio vanno a prendere i figli alla materna del Tondini. Questioni aperte da tempo, che mercoledì sera in Consiglio comunale hanno sollevato un dibattito allargato anche alla sicurezza generale dei pedoni. La minoranza del Pd ha rilanciato la richiesta, rimasta inattesa dal novembre 2023, di convocare la Commissione servizi al cittadino per discutere ad ampio raggio le problematiche relative alla mobilità nel centro urbano, e la maggioranza si è definita pronta a riprendere il filo del discorso.

"Manca il senso civico che non permette, soprattutto agli utenti deboli come minori e anziani, di transitare in sicurezza in diverse zone della città per via delle soste illecite – ha spiegato il consigliere delegato ai Trasporti, Fabio Bozzi – La Commissione sarà convocata a breve per mettere nero su bianco interventi strutturali che migliorino la sicurezza dei percorsi pedonali giudicati più a rischio".

M.B.