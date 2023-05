Sono sette i cittadini meritevoli della massima benemerenza civica. Cerimonia in programma il 2 giugno

Premi Pusterla definiti nella giornata di ieri a Casalpusterlengo: saranno sette i premiati, di cui due alla memoria, durante la cerimonia del 2 giugno. I riconoscimenti andranno a Matilde Riboldi, infermiera dell’Asst di Lodi, distintasi soprattutto nell’epoca del Covid, a Nando Bertoglio, alla memoria, storica voce di Radio Casale Popolare, tra i fondatori dell’Aido in città a inizi anni 80 ed apprezzato per il suo impegno di educatore e allenatore di giovani negli oratori, a Maria Fugante, volontaria 91enne dell’Emporio Solidale, a Don Nunzio Rosi, parroco di Zorlesco dal 2011 al 2022, ora a Codogno, per il suo impegno sacerdotale, a Danilo Luigi Locatelli per aver fondato l’azienda Fiap nel 60esimo anno di fondazione dell’azienda, al Corpo Bandistico Orsomando per gli oltre 40 anni di impegno nel campo musicale e alla Famiglia Cambielli per l’impegno nel campo commerciale in città con la loro attività “Cambielli Casa“ riconosciuta anche da Regione Lombardia come storica.