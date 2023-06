Sindaco di Casalpusterlengo promette di ricomprare 24 computer rubati da scuola, "Vogliamo tutelare la didattica" Il sindaco di Casalpusterlengo promette di ricomprare 24 computer rubati da una scuola locale. L'amministrazione comunale investirà per sostituire i computer rubati, in modo che gli studenti non siano danneggiati."