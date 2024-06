Claudio Manara trovato morto in Comune. L’autopsia conferma il gesto estremo, fissati i funerali

Corte Palasio (Lodi) – Morte del sindaco di Corte Palasio, fissati i funerali. Si terranno domani le esequie di Claudio Manara, il 67enne di Corte Palasio trovato senza vita in municipio, da moglie e collaboratori, la sera di mercoledì 29 maggio. Resta intanto aperta l’indagine della Procura di Lodi per stabilire le possibili cause del presunto gesto disperato compiuto dall’uomo. I funerali saranno celebrati alle 15 nel cortile dell’oratorio di Cadilana, dove sarà posizionato un gazebo, allestito con drappi. Ai lati siederanno le autorità. Questo perché la chiesa è piccola e si prevede un grande afflusso di persone.

Dopo la cerimonia funebre il trasferimento al cimitero di Corte Palasio. La salma arriverà oggi e la camera ardente sarà allestita in chiesa, sempre nella frazione Cadilana. Dall’autopsia, eseguita sul corpo di Manara, anche se gli esiti devono ancora essere depositati ufficialmente, non sarebbero emersi elementi diversi che smentirebbero il gesto disperato del sindaco. In Procura confermano però che al momento il fascicolo rimarrà aperto per proseguire con tutte le verifiche del caso, anche sulle cause che potrebbero aver portato l’uomo a togliersi la vita, senza lasciare nulla al caso.

La famiglia di Manara, in questi giorni drammatici, ha sentito il calore del paese, stretto in un grande abbraccio. Intanto la cosa pubblica sarà gestita dal vicesindaco Enzo Lofaro, che ha “assunto" gli incarichi di Manara, fino al voto. ll Comune, quindi, non sarà commissariato. Il Prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata, d’intesa con il presidente della Corte d’Appello di Milano, Giuseppe Ondei, in seguito al decesso del candidato sindaco Claudio Manara, ha rinviato a domenica 28 e lunedì 29 luglio 2024 i comizi per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale di Corte Palasio, che avrebbero dovuto tenersi nelle giornate dell’8 e del 9 giugno 2024. Tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale dovranno essere presentate alla segreteria del Comune di Corte Palasio, nei giorni di venerdì 28 giugno 2024 (dalle 8 alle 20) e sabato 29 giugno 2024 (dalle 8 alle 12). Resta da vedere che scenario si delineerà.