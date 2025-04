Sicurezza e revisioni dei veicoli. Prima lezione pratica per gli studenti

Gli studenti delle classi terze e quarte dell’istituto Volta di Lodi, dopo aver affrontato il 25 marzo scorso, il primo modulo teorico di formazione nel loro istituto, ieri hanno partecipato alla prima lezione pratica del progetto educativo “Safe Secure Sustainable”, promosso da Dekra, realtà specializzata a livello mondiale nel settore della mobilità sicura, in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni dei veicoli. Gli studenti, grazie al supporto del preside Marco De Giorgi, del professor Paolo Cassinari e del dottor Franco Basile, al “Flagship store” Dekra di Lodi, in viale Milano hanno potuto osservare e prendere parte attivamente alle procedure di controllo e revisione dei veicoli.

Sotto la guida degli esperti Dekra, i ragazzi hanno potuto seguire passo dopo passo le diverse fasi della revisione dei veicoli, acquisendo competenze operative fondamentali per la loro futura crescita professionale. "Questa prima lezione pratica rappresenta un tassello importante di un percorso che mira a coniugare innovazione, sicurezza e formazione tecnica – ha sottolineato Toni Purcaro, executive vice president Dekra Group e presidente di Dekra Italia –. Vogliamo fornire agli studenti strumenti concreti per comprendere il valore della sicurezza stradale e della manutenzione dei veicoli. Crediamo che investire nella preparazione dei giovani significhi costruire un futuro più sicuro per tutti".

Per l’occasione, Dekra ha consegnato una targa di ringraziamento ad Andrea Furegato, sindaco di Lodi, e a Luciana Tonarelli, vicepresidente della Provincia di Lodi, intervenuti per sottolineare l’importanza dell’iniziativa per il territorio. "Dekra a Lodi – ha ricordato il sindaco Furegato – gestisce uno dei suoi due centri diretti in Italia, diventato, nel tempo, un punto di riferimento per l’intero territorio. Come amministrazione, sosteniamo e incoraggiamo tutte le realtà aziendali che investono nei giovani. La sicurezza stradale è un tema centrale, e Lodi ha l’obiettivo di garantire spostamenti più consapevoli e una città più vivibile per tutti".

Il percorso formativo degli alunni del Volta proseguirà con ulteriori due incontri pratici, il 9 e 10 aprile. Al termine agli studenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.