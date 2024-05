Morte del candidato (e sindaco uscente): a Corte Palasio elezioni rinviate a luglio

Lodi – Il prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata, d'intesa con il presidente della Corte d'Appello di Milano, Giuseppe Ondei, in seguito alla morte del candidato di Corte Palasio Claudio Manara, che era anche sindaco in carica, ha rinviato a domenica 28 e lunedì 29 luglio 2024 le elezioni comunali.

Corte Palasio, dunque, sarà l'unico Comune d'Italia che sarebbe dovuto andare al voto per le amministrative i prossimi 8 e del 9 giugno 2024 ma che non ci andrà: i cittadini si recheranno alle urne solamente per le Europee, che ovviamente non cambiano data.

Alle votazioni di luglio prenderanno tuttavia parte gli stessi elettori iscritti nelle liste alla data delle consultazioni dell'8 e del 9 giugno. Invece tutte le liste, così come le candidature a sindaco e a consigliere comunale, dovranno essere ripresentate alla segreteria comunale nei giorni del 28 e il 29 giugno, un mese prima della nuova data delle elezioni.