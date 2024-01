Lodi, sindacato azzerato: all’azienda chimica Icr si deve rivotare la Rsu

Lodi – Sindacato interno azzerato, si rivota l’Rsu all’azienda chimica Icr di Lodi. Sarà Ugl Chimici a convocare mercoledì le assemblee per informare circa la procedura di rinnovo della Rsu e le nomine dei componenti della commissione elettorale che verranno eletti dai lavoratori nelle assemblee.

"Occorre un rilancio delle rivendicazioni sindacali con l’obiettivo di incrementare e migliorare le condizioni lavorative, economiche e normative - ha spiegato Fabrizio Rigoldi (Ugl chimici)- noi continueremo a stare con i lavoratori, assistendoli e supportandoli nelle loro istanze e senza alcuna finalità di comodo".

Poi riassume l’escalation degli ultimi giorni che ha portato al ritorno alle urne da parte dei lavoratori. "Abbiamo preso atto giovedì dalla stessa Icr della decadenza della Rsu e per la verità ci è sembrata una modalità anomala- ha detto Rigoldi-. Abbiamo subito avviato per il giorno successivo le procedure del rinnovo del sindacato interno, ma l’azienda non ha dato il via libera in quanto, il giorno precedente, 3 delegati avevano contemporaneamente rassegnto le dimissioni portando al superamento del 50% dei componenti totali della Rsu non più in carica".