"Siete come il Titanic". Scontro al vetriolo in aula

L’uscita di scena dell’ormai ex assessore Severino Giovannini, sostituito da Luigi Mori in forza dei mutati equilibri all’interno della maggioranza di centrodestra (due esponenti della lista civica sono traslocati in Forza Italia), ha scatenato, durante la seduta consiliare di mercoledì sera, una bagarre verbale tra maggioranza e minoranza progressista. "Con il suo attivismo vi faceva ombra- ha attaccato Gianni Barbaglio del Pd- Ci vuole coraggio ad allontanare il recordman di presenze. E nonostante tutto, dite che va tutto bene. Siete come l’orchestrina del Titanic".

"Dite castronerie e mettete in piedi un film finto"- ha replicato Matteo Zambelloni (Lega). Intanto sull’istituzione della cittadinanza onoraria, Passerini chiude sulla revoca a quella di Mussolini del 1924. "Il regolamento non è retroattivo"