Si sveglia di soprassalto col ladro vicino al letto

Faccia a faccia con i ladri che, ieri mattina, hanno svaligiato una casa in via Grande, alla frazione Triulza di Codogno. Un donna, attorno alle 6 del mattino, ha trovato uno sconosciuto che stava frugando nel comodino vicino al letto e, svegliandosi di soprassalto, ha gridato verso il ladro che è subito scappato. La banda è riuscita comunque a rubare alcuni oggetti in argento, ha svuotato il contenuto in denaro del portafoglio e ha pure indugiato in cucina per mangiarsi della frutta. Poi uno di loro ha avuto la sfrontatezza di entrare nella camera dove dormiva la donna ma, appunto, una volta scoperto si è dato subito alla fuga.

Scorribanda di ladri anche a Valera Fratta. L’altra sera, infatti, amara sorpresa per un residente di via Don Sturzo che, rientrato nella propria abitazione, ha trovato la porta d’ingresso bloccata. Poi ha scoperto di essere rimasto vittima di un’incursione con la conseguente sparizione di alcuni oggetti in oro. Sia a Codogno sia a Valera Fratta i derubati hanno sporto denuncia alle locali Stazioni dei carabinieri per avviare le indagini necessarie.

M.B.