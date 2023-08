Si stende sui binari Lo salvano i carabinieri

I carabinieri di pattuglia, transitando dal passaggio a livello in via Mameli a Broni, hanno notato un uomo disteso sui binari, evidentemente intenzionato a togliersi la vita. E sono intervenuti mentre si stavano abbassando le sbarre per l’imminente arrivo di un treno. I militari del Radiomobile della Compagnia di Stradella, impegnati in un normale servizio perlustrativo, nella serata di martedì, hanno così salvato un 40enne italiano, appena prima dell’arrivo del convoglio che lo avrebbe travolto. Un suicidio che invece è rimasto tentato, sventato dal provvidenziale intervento all’ultimo istante. I carabinieri, con estrema tempestività e con non poca fatica nello spostare l’uomo, in evidente stato confusionale, sono riusciti a trarlo in salvo. Il 40enne è stato affidato alle cure sanitarie, portato in ambulanza all’ospedale di Voghera.