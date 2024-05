Si rompe un tubo. Niente acqua in bagno: alunni tutti a casa

Tutti fuori: ieri alle 10.30 gli studenti della sede centrale del liceo Cairoli di corso Mazzini sono stati mandati a casa. Nei bagni non c’era acqua, i ragazzi non potevano rimanere in classe. "A causa della rottura di un tubo nelle cantine è stata interrotta la fornitura di acqua - ha spiegato la dirigente Bruna Spairani -. Pensavamo che la sospensione durasse un’ora e le lezioni potessero svolgersi regolarmente, ma i lavori si protraevano: siamo stati costretti a interrompere le attività scolastiche mattutine e pomeridiane". Il liceo Cairoli, che ha l’indirizzo linguistico, delle scienze umane, economico sociale e musicale, è uno dei più numerosi della città ospitato nel settecentesco palazzo Olevano, antica sede storica, e nella succursale di corso Garibaldi. Oltre alle normali lezioni che si tengono fino alle 14, i ragazzi del musicale hanno corsi specifici nel pomeriggio. "I ragazzi non possono stare a scuola se i bagni non sono agibili - ha aggiunto la preside -. Ho tenuto una parte del personale per alcuni adempimenti anche di supporto ai tecnici. Domani (oggi per chi legge, ndr) dovrebbe essere tutto regolare". M.M.