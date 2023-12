Si ribalta con l’utilitaria nel vialetto dell’ospedale. Liberata dai pompieri

Esce dal Pronto soccorso dov’era andata a trovare un parente, sale sulla propria auto nel vialetto interno dell’ospedale, centra un albero e si ribalta su un fianco. Disavventura, attorno alle 22 di lunedì, per una 41enne che su un’utilitaria stava lasciando il nosocomio di viale Marconi: la donna è rimasta bloccata nell’abitacolo e ci sono voluti i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo per liberarla. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile e il 118, che ha sottoposto la donna alle prime cure: la ragazza è stata successivamente trasferita in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale di Crema per ulteriori accertamenti.

M.B.