Si addormenta nell’auto ed intralcia il traffico

L’allarme era scattato poco prima delle 22.30 di martedì in via Battisti a Casalpusterlengo, a pochi metri dall’incrocio con via De Gasperi, perchè qualche passante aveva notato un uomo riverso all’interno di una vettura che, tra le altre cose, era in una posizione tale da rendere difficoltoso il transito di altri mezzi. Sul posto si sono recati d’urgenza sia l’ambulanza della Croce Casalese che l’automedica del 118 oltre ai carabinieri per capire cosa fosse successo: la chiamata non aveva chiarito i dubbi sulla circostanza ma una volta giunti sul posto i soccorritori hanno capito che si trattava di un 43enne straniero che si era infilato nell’abitacolo della vettura per schiacciare un pisolino ristoratore dopo, probabilmente, aver alzato un po’ il gomito. L’uomo, dopo gli accertamenti del caso, non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.