Casalpusterlengo, controlli nelle palazzine mai finite: sgomberate quattro persone

Casalpusterlengo (Lodi) – Blitz congiunto tra polizia locale e carabinieri della stazione di Casalpusterlengo questa mattina all'interno dell'area di edilizia popolare di via Falcone, specificamente in una zona delle palazzine mai concluse di proprietà del “Consorzio Cooperativa Virgilio in liquidazione”.

I controlli

Le forze dell’ordine hanno individuato quattro persone senza fissa dimora pizzicate a bivaccare abusivamente all’interno dello stabile. A seguito dei controlli effettuati, è emerso che due cittadini di nazionalità tunisina non possedevano il regolare permesso di soggiorno e dunque sono stati condotti presso gli uffici della Questura di Lodi per il fotosegnalamento e l'avviso di lasciare il territorio italiano. Gli altri due occupanti, di cittadinanza italiana e senza fissa dimora, sono stati identificati e allontanati dall’immobile.

L’avviso alla proprietà

Il Comune, dal canto suo, si è prodigato ad avvertire la proprietà, intimando alla stessa di provvedere entro pochi giorni alla messa in sicurezza dell’immobile, alla pulizia dell’area ai sensi del regolamento di igiene urbana e di inibire gli accessi, circostanza già effettuata più volte ma con scarsi successi visto che il fenomeno di abusivismo si ripete spesso.