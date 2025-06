Serata e petizione: "Per lo stop al genocidio"

Le liste civiche 110 & Lodi, Lodi Comune Solidale e il Movimento 5 Stelle Lodi, organizzano insieme un’iniziativa a cui prenderanno parte anche Khader Tamini, presidente sella Comunità Palestinese della Lombardia, la deputata pentastellata Valentina Barzotti e Luisa Morgantini, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, nonché attivista non violenta. Al centro dell’evento, in programma domani alle 21, al Teatrino Giannetta Musitelli, un dibattito sul "genocidio in atto a Gaza – spiega Franco Tonon di Lodi Comune Solidale – per il quale chiediamo il cessate il fuoco, il ritiro delle forze israeliane, l’apertura di un corridoio umanitario, la liberazione degli ostaggi, la sospensione della compravendita di armi tra Italia e Israele, e il riconoscimento dello Stato di Palestina". Richieste condivise anche da Luca Degano (M5s), Simona Bernasconi (110 & Lodi) e Enrico Bosani (Bds), proponenti della petizione indirizzata a Meloni e Tajani, che verrà presentata dopo la raccolta firme al Prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata. L.R.C.