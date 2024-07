Sequestro da 83,9 milioni al colosso americano Gxo Logistics per frode fiscale: l’operazione della Finanza di Lodi L’azienda avrebbe emesso false fatture per oltre 382 milioni utilizzato consorzi e cooperative come serbatoi di manodopera. Perquisizioni in corso nelle province di Milano, Monza e Brianza, Novara e Piacenza