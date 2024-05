Sentenza favorevole del Tar per la maggioranza. Cartelli in aula e tapiri sui banchi dei ricorrenti

Cartelli esposti in direzione dei consiglieri di minoranza e un “tapiro“ a quelli che hanno firmato il ricorso al Tar contro l’annullamento delle dimissioni di una parte dei consiglieri comunali, avvenute nel novembre di due anni fa, che i giudici amministrativi hanno considerato non valide. Ad animare l’assise martedì sera sono stati i consiglieri della maggioranza che hanno estratto cartelli con scritto "Siamo ancora qua, eh già", richiamando la strofa di una canzone di Vasco Rossi, che qualcuno ha fatto anche partire in sottofondo. Poi alcuni “tapiri d’oro“ sono stati posti sui banchi dei consiglieri che avevano firmato il ricorso al Tar, un gesto non inedito: un mese fa il consigliere Suvilla aveva fatto lo stesso nei confronti del sindaco Andrea Ceffa. E dire che poco prima l’assemblea si era unita nel saluto a Carlo Santagostino, già sindaco e assessore nonché decano dell’assise, che aveva inviato la sua lettera di dimissioni motivata da ragioni personali. U.Z.