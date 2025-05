Secugnano, ambulanza in emergenza si scontra con un’auto: ferito bambino di 3 anni

Secugnago (Lodi) - Ambulanza in sirena si schianta contro una macchina che stava svoltando: grave incidente attorno alle 13.30 di oggi venerdì 2 maggio, lungo la via Emilia, lungo il rettilineo alberato alle porte di Secugnago quando, il mezzo di soccorso della Croce Casalese in direzione di Lodi era a tutta velocità per emergenza e senza pazienti a bordo e ha centrato una Ford Puma all'interno della quale c'era una famiglia straniera che presumibilmente si stava dirigendo verso cascina Sant'Ignazio.

Illesi quasi tutti gli occupanti. Solo per un bimbo di tre anni c'è stato bisogno dell'intervento dell'elisoccorso decollato da Bergamo.