Scuolabus di Somaglia coinvolto in uno schianto sulla via Emilia

Schianto, ieri mattina, attorno alle 8.30, lungo la via Emilia, all’altezza del territorio di San Rocco al Porto con il coinvolgimento, suo malgrado, di uno scuolabus del Comune di Somaglia, fortunatamente privo di alunni al momento dell’impatto. L’episodio è avvenuto lungo il rettilineo prima dello svincolo per il centro abitato: nello schianto, per cause in fase di accertamento da parte dei carabinieri, sono rimaste ferite due persone, una donna di 47 anni ed un ragazzo di 26.

I due sono stati trasferiti in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. I danni per i mezzi coinvolti sono stati lievi. Sul posto è arrivata solo l’ambulanza del 118. Ieri, anche complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia, si sono registrate diverse cadute: a Casalpusterlengo, in via Don Gnocchi alle 11.30 un uomo di 80 anni è piombato a terra ed è stato trasferito in codice giallo all’ospedale Maggiore di Lodi mentre a Maleo in piazza XXV Aprile alle 13.30 è caduto un uomo di 77 anni, finito all’ospedale di Crema. M.B.