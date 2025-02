Screening straordinari promossi dall’Asst di Lodi

L’Asst di Lodi, per la Giornata mondiale contro il Papillomavirus (Hpv), 4 marzo e la Giornata della Donna, 8 marzo, propone screening mammografici e per l’Hpv (Pap Test/HPV Test) e vaccinazioni anti Hpv. Lo screening mammografico sarà a Lodi, in ospedale – Radiologia Senologica (4° piano), il 5 marzo, dalle 14 alle 20 e a Codogno, nella Radiologia Senologica (Area Rosa, 2° piano), il 4 marzo, dalle 14.30 alle 15.30. Prenotazione obbligatoria (link: https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/). Lo screening Hpv Pap Test e Hpv Test a Lodi, consultorio – ospedale Vecchio (piazza Ospitale, 10), sarà venerdì 7 marzo, dalle 14 alle 18 e a Codogno, in ospedale – Area Rosa (2° piano), dalle 14 alle 18. Prenotazione via mail a: opendayscreening@ats-milano.it. Le vaccinazioni il 4 marzo: a Lodi nel Centro Vaccinale (via Bassi) dalle 10.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 con accesso libero; a Casalpusterlengo in via Crema dalle 13.30 alle 15, con prenotazione 0377.924616; alla casa di comunità di Sant’Angelo dalle 8:30 alle 12 e dalle 13.30 alle 15.30, prenotando 0371.251846 e in ospedale a Codogno dalle 11 alle 13, prenotando allo 0377.465586.