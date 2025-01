Scooter brucia nel box. Ustioni alle mani per un cinquantenne

Lo scooter prende fuoco nel garage, paura a Santo Stefano nella notte tra giovedì e venerdì. Alle 23.40 è scoppiato un incendio in un box di via Manzoni e il proprietario ha cercato disperatamente di spegnere il rogo con il risultato però di ustionarsi le braccia in modo serio. Soccorso dal 118, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi in codice giallo.

All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo, i residenti avevano già iniziato le operazioni di spegnimento. Poi il 115 ha soffocato il focolaio e messo in sicurezza il garage. Potrebbe essere un problema elettrico del motorino l’origine dell’incendio.