Scontro tra tre auto, sei passeggeri feriti e due ragazzini coinvolti

GUARDAMIGLIO (Lodi)

Tre auto, sei feriti e due minori coinvolti. È il bilancio del rovinoso incidente avvenuto alle 14.30 di ieri sulla via Emilia, a Guardamiglio. La dinamica dello scontro è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Codogno, intervenuti per effettuare i rilievi ma anche per gestire la viabilità nel caos. Dopo essersi scontrati, infatti, i mezzi hanno occupato la carreggiata e sono schizzati detriti ovunque.

Tanto che veicoli e strada sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo, arrivati con un’autopompa. A bordo delle tre auto viaggiavano sei persone che non hanno riportato traumi gravi. Tra loro anche due minorenni: un bambino di 9 anni, una ragazzina di 13, e poi una diciannovenne, una donna di 35 anni, un’altra di 36 e due uomini di 39 e 40 anni. Sono stati soccorsi dall’automedica di Casalpusterlengo, da un’ambulanza dal Piacentino e da una tersza della Croce casalese.

P.A.