Sconto sulla Tari a chi ricicla i rifiuti

Sconto sulla quota variabile della Tari per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo-recupero i propri rifiuti urbani. La richiesta si potrà presentare entro il 31 gennaio al Protocollo comunale, tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.codogno.lo.it o direttamente allo sportello. Da allegare, una dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo o recupero nel corso del 2023, che dovrà contenente: i dati identificativi dell’utente; il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata; i dati identificativi dell’utenza; i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica e codice Eer effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno 2023.