Scivola nella roggia, uomo di 67 anni salvato dai passanti

Attimi di paura, ieri mattina, attorno alle 10.30 a Bertonico, lungo la via centrale del paese: infatti, secondo quanto appreso, un uomo di 67 anni sarebbe stato visto in acqua in un fossato che scorre dietro ad alcune abitazioni di via Garibaldi. Sembra che l’uomo stesse camminando ma sia scivolato finendo nel corso d’acqua, la roggia Bertonica. Alcuni passanti hanno notato la circostanza e lo hanno aiutato a risalire, mentre nel frattempo sono stati chiamati i soccorsi.

Fortunatamente non è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, segno che il 67enne non si trovava in una situazione logisticamente disagevole. L’uomo è stato dapprima riaccompagnato a casa e successivamente il personale dell’ambulanza della Croce Casalese lo ha trasferito in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Codogno per ulteriori accertamenti clinici, soprattutto legati all’aspetto delle temperature molto rigide di ieri mattina.

M.B.